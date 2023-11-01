شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة "وش السعد" على الأهلى أمام صن داونز قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، نحو استاد القاهرة الدولى الذى يستضيف مواجهة نارية بين الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، فى إطار إياب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى.

مواجهات الأهلى وصن داونز على استاد القاهرة

وتعد مباراة اليوم هى الرابعة بين الأهلى وصن داونز على استاد القاهرة، حيث أقيمت 3 مواجهات سابقة قبل مباراة الليلة، وكان الفوز حليفا للأهلى في المباريات الثلاثة.

المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة، كانت فى عام 2001 وانتهت بنتيجة 3-0 للأهلي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت المواجهة الثانية في عام 2007، فى إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث استطاع الأهلي أن يحسم تلك المواجهة بالفوز 2-0.

وفي عام 2019، ألتقى الفريقان فى ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا وفاز الأهلى تحت قيادة رنييه فايلر بهدفين دون رد..

حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.