منتخب السودان يستدعى تيرى لاعب فاركو لمواجهتى توجو والكونغو بتصفيات المونديال

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي فاركو استدعاء من الاتحاد السودانى لكرة القدم، بطلب تواجد اللاعب سيف تيرى في معسكر منتخب صقور الجديان بداية من 13 نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهتى توجو والكونغو بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

أحرز سيف تيري هدف وحيد مع فريقه نادي فاركو بدوري nile هذا الموسم 2023 - 2024 .

فاز فريق الجونة على فاركو بهدف نظيف سجله أحمد بلحاج فى الدقيقة 19 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين ، السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دورى NILE باستاد برج العرب.

بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 5 نقاط، بينما تجمد رصيد فاركو عند 4 نقاط.