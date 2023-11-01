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شاهد.. جميع أهداف الجولة الخامسة من دورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الاثنين، على مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى  Nile بعد إقامة 8 مباريات وتأجيل مباراة واحدة بين الأهلى وبلدية المحلة لانشغال المارد الأحمر بمباريات دورى السوبر الأفريقي.

وشهدت مباريات الجولة الخامسة تسجيل 20 هدفا في الـ8 مواجهات جاءت كالتالى..

بيراميدز 3/ 2 المصرى

إنبى 2 /1 الزمالك

فاركو 0/ 1 الجونة

الاتحاد 3 / 2 المقاولون العرب

زد 1/ 1 سموحة

طلائع الجيش 1/ 0سيراميكا

الداخلية 0 /0 الإسماعيلى

البنك الأهلى 1 /2 فيوتشر

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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