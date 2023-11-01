شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جميع أهداف الجولة الخامسة من دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الاثنين، على مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورى Nile بعد إقامة 8 مباريات وتأجيل مباراة واحدة بين الأهلى وبلدية المحلة لانشغال المارد الأحمر بمباريات دورى السوبر الأفريقي.
وشهدت مباريات الجولة الخامسة تسجيل 20 هدفا في الـ8 مواجهات جاءت كالتالى..
بيراميدز 3/ 2 المصرى
إنبى 2 /1 الزمالك
فاركو 0/ 1 الجونة
الاتحاد 3 / 2 المقاولون العرب
زد 1/ 1 سموحة
طلائع الجيش 1/ 0سيراميكا
الداخلية 0 /0 الإسماعيلى
البنك الأهلى 1 /2 فيوتشر
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