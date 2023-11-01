شكرا لقرائتكم خبر عن تهشم سيارة طارق مصطفى مدرب البنك الأهلى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى إلى حادث سير منذ قليل ، حيث تحطمت سيارته على الطريق، خلال توجهه لاستلام مهمته رسميا مع الفريق.

ونشر طارق مصطفى صورة للسيارة بعد الحادث وعلق عليها :" الحمدلله قدر الله وماشاء فعل حادثه علي الطريق الدائري ربنا يسترها الفتره دي وتعدي علي خير"

قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار ، توجيه الشكر لبابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة.

وأعلن نادى البنك الأهلى تولي طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بداية من اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.