تعرف على تشكيل طنطا و بروكسى في ختام الجولة السادسة من دوري المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو أنور ومحمد حامد المديران الفنيان لفريقى طنطا وبروكسى، عن تشكيل فريقهما استعدادا للمباراة التي ستنطلق بعد قليل، على استاد طنطا، فى ختام منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين لهذه الموسم.

جاءت تشكيل طنطا كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشيخ

الدفاع: شهاب فتحى، محمد حسام، أحمد على، أسامة النجار

الوسط: حسون محمد، حسام غالى، ميدو جمال، وكريم أسامة

الهجوم: محمد عاطف، عبد الرحمن الدح

البدلاء: محمد سمير، محمد مصطفى، ساهر زيادة، أحمد السيد، فارس طارق، أحمد الشامى، نانا أنتوى، محمد شيكا، مصطفى الكومى.

بينما جاء تشكيل بروكسى كالتالى:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: باستن، الثفتى، شاكر أشرف، نادى حسن

الوسط: ميدو، أدهم، صبرى، عمار، أحمد فهمى

الهجوم: حسام بركات

يدخل فريق طنطا المباراة بمعنويات منخفضة بعد السقوط أمام النصر للتعدين فى الجولة الماضية، بينما فاز فريق بروكسى على فريق راية بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

يحتل فريق طنطا المركز السادس عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 5 نقاط، جمعها من 5 مواجهات، فاز فى مباراة وتعادل فى مواجهتين وخسر 3 لقاءات.

فى المقابل، يحتل فريق بروكسى المركز التاسع فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 8 نقاط، جمعها من 5 لقاءات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل مثلهما وخسر لقاء وحيد.