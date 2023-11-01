شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن "الفوز الأول" فى الدورى الأفريقى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث النادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، عن الفوز الأول له فى دورى السوبر الأفريقى، عندما يستقبل فريق صن داونز الجنوب أفريقى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى.

الفوز الأول

ويسعى كولر إلى قيادة الأهلى لتحقيق الفوز الأول له في بطولة الدورى الأفريقي في مباراته الرابعة الليلة، حيث لم يتذوق الفريق أي فوز خلال مبارياته الثلاثة الماضية، تعادل فى مباراتين وخسر لقاء.

وبدأ الأهلى مشواره فى بطولة الدورى الأفريقى بالتعادل مع سيمبا التنزانى بهدفين لمثلهما فى تنزانيا، قبل أن يتعادل في الإياب بالإياب بهدف لمثله في القاهرة، ثم السقوط أمام صن داونز فى جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى ذهاب نصف نهائى البطولة.

حال تخطى الأهلى عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

أسند الكاف إدارة مباراة الليلة الحكم السنغالى عيسى سى والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد ، وفي غرفة الفار الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.