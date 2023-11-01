جوائز الكاف 2023.. الأهلي وكولر والشناوي مرشحون لـ «الأفضل» في إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن المرشحين للفوز بجوائز "الأفضل"، خلال الحفل المقرر إقامته في 11 ديسمبر المقبل، والذى ستستضيفه مدينة مراكش في المغرب.

وينافس النادي الأهلي على جائزة أفضل نادِ في أفريقيا، بجانب 9 أندية أخرى.

والأندية المرشحة لنيل جائزة أفضل نادي هي:

النادي الأهلى المصري، الوداد والرجاء من المغرب، شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة من الجزائر، أسيك ميموزا الإيفواري، صن داونز و مارومو جالانتس من جنوب أفريقيا، يانج أفريكانز التنزاني، الترجي التونسي.

أفضل مدرب

وينافس المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، 3 مدربين آخرين على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2023، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي.

والمرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب هم:

السويسرى مارسيل كولر مدرب الأهلي، والمغربى وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، والسنغالى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، والجزائرى عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري.

أفضل حارس مرمى

وينافس الدولي المصري محمد الشناوى، حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر، على جائزة أفضل حارس في أفريقيا، بجانب كل من المغربى ياسين بونو حامى عرين الهلال السعودى ومنتخب المغرب والكاميرونى أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون.