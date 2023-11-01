شكرا لقرائتكم خبر عن تيري وأوبي ميكيل يكشفان سر بكاء محمد صلاح وغضب دي بروين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح
كشف كابتن تشيلسي السابق جون تيري ولاعب وسط الفريق السابق جون أوبي ميكيل عن كواليس ما حصل في تشيلسي في حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وعندما كان الفريق يضم البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي حالياً.
وقال ميكيل عن صانع الألعاب البلجيكي: «كيفن لم يكن يتمرن بشكل جيد وتشاجر مع إيتو لأن إيتو انتقد مستواه الضعيف. كان كيفن لا يشارك كثيراً في المباريات لذا يأتي التمرينات ويركل الكرة وهو مطأطأ الرأس ودائماً غاضب ومتذمر. كان مثل طفل جاء لحديقة ألعاب ولا يريد أحداً اللعب معه».
رحل دي بروين عن الفريق اللندني في 2014 بعد 18 شهراً وجاء مكانه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي لم يتصادم مع زملائه لكنه بكى من قسوة مورينيو بين شوطي مباراة، وعلق ميكيل: «الحظ لم يقف بجانب هذين النجمين، مورينيو كان يقتل ولا يأخذ أسرى. لقد حطم صلاح بعدما ظننا أنه بعد إخراجه من المباراة سيعيده مرة أخرى. كانت تلك العقلية موجودة لدى المدرب في ذاك الوقت لكن هل سيفعلها الآن مورينيو مع لاعب آخر؟ لا أعتقد هذا لأنه أصبح أكثر حكمة ونضجاً في التعامل مع اللاعبين الشباب. لم نتوقع أن يكونا نجمين وتهانينا لهما».
وكشف ميكيل عن هوية اللاعب الذي كان ينسى ملابسه الداخلية وقال: مايكل بالاك، كان يدخل الغرفة بهيبة وحضور مثل تيري ولامبارد لكنه كان دوماً ينسى ملابسه الداخلية على الأرض قرب خزانته فرد عليه تيري: «كانت لدينا ضوابط جيدة في غرفة الملابس وكان يجب أن نرميها في القمامة».
وعلق تيري على تلك الفترة وقال: «اللاعبون في موقع الجناح يتعرضون لفترات صعود وهبوط وهذا عادي لكن مورينيو لم يكن يتسامح، كنت المترجم للاعبين الأجانب أعلمهم صرخات المدرب البسيطة التي يقولها أثناء المباريات والتمرينات كي يفهموا التكتيك لكن فور دخولي الملعب أتحول لوالد قاس معهم بعض الشيء لأنني تعلمت هذا من مورينيو فقد كنت بسن الـ24 عندما جاء للنادي».
وتابع تيري:« قال لنا مورينيو في أول جلسة تمرينات بعد الفوز بالدوري، لي ولجاري كاهيل «سأشتري فاران من ريال مدريد ومدافع آخر مكانكما ويمكنكما الجلوس على الدكة والتفرج عليهما». لم نصدق ما قاله فقد فزنا للتو بلقب الدوري لكنه شحن طاقتنا وارتقت وتيرة التمرينات. بعد الجلسة وضع مورينيو ذراعه علينا وقال: «لهذا أنت كابتن وهو نائب كابتن في فريقي».
وكشف تيري عن رفضه عرض تدريب في ناديين من الدرجة الأولى أرادا اللعب على طريقة مانشستر سيتي وأضاف: كان العرض مغرياً لكن لا أحد يمكنه اللعب مثل مانشستر سيتي وتشيلسي لا يستطيع اللعب مثل سيتي».
كشف كابتن تشيلسي السابق جون تيري ولاعب وسط الفريق السابق جون أوبي ميكيل عن كواليس ما حصل في تشيلسي في حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وعندما كان الفريق يضم البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي حالياً.
وقال ميكيل عن صانع الألعاب البلجيكي: «كيفن لم يكن يتمرن بشكل جيد وتشاجر مع إيتو لأن إيتو انتقد مستواه الضعيف. كان كيفن لا يشارك كثيراً في المباريات لذا يأتي التمرينات ويركل الكرة وهو مطأطأ الرأس ودائماً غاضب ومتذمر. كان مثل طفل جاء لحديقة ألعاب ولا يريد أحداً اللعب معه».
رحل دي بروين عن الفريق اللندني في 2014 بعد 18 شهراً وجاء مكانه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي لم يتصادم مع زملائه لكنه بكى من قسوة مورينيو بين شوطي مباراة، وعلق ميكيل: «الحظ لم يقف بجانب هذين النجمين، مورينيو كان يقتل ولا يأخذ أسرى. لقد حطم صلاح بعدما ظننا أنه بعد إخراجه من المباراة سيعيده مرة أخرى. كانت تلك العقلية موجودة لدى المدرب في ذاك الوقت لكن هل سيفعلها الآن مورينيو مع لاعب آخر؟ لا أعتقد هذا لأنه أصبح أكثر حكمة ونضجاً في التعامل مع اللاعبين الشباب. لم نتوقع أن يكونا نجمين وتهانينا لهما».
وكشف ميكيل عن هوية اللاعب الذي كان ينسى ملابسه الداخلية وقال: مايكل بالاك، كان يدخل الغرفة بهيبة وحضور مثل تيري ولامبارد لكنه كان دوماً ينسى ملابسه الداخلية على الأرض قرب خزانته فرد عليه تيري: «كانت لدينا ضوابط جيدة في غرفة الملابس وكان يجب أن نرميها في القمامة».
وعلق تيري على تلك الفترة وقال: «اللاعبون في موقع الجناح يتعرضون لفترات صعود وهبوط وهذا عادي لكن مورينيو لم يكن يتسامح، كنت المترجم للاعبين الأجانب أعلمهم صرخات المدرب البسيطة التي يقولها أثناء المباريات والتمرينات كي يفهموا التكتيك لكن فور دخولي الملعب أتحول لوالد قاس معهم بعض الشيء لأنني تعلمت هذا من مورينيو فقد كنت بسن الـ24 عندما جاء للنادي».
وتابع تيري:« قال لنا مورينيو في أول جلسة تمرينات بعد الفوز بالدوري، لي ولجاري كاهيل «سأشتري فاران من ريال مدريد ومدافع آخر مكانكما ويمكنكما الجلوس على الدكة والتفرج عليهما». لم نصدق ما قاله فقد فزنا للتو بلقب الدوري لكنه شحن طاقتنا وارتقت وتيرة التمرينات. بعد الجلسة وضع مورينيو ذراعه علينا وقال: «لهذا أنت كابتن وهو نائب كابتن في فريقي».
وكشف تيري عن رفضه عرض تدريب في ناديين من الدرجة الأولى أرادا اللعب على طريقة مانشستر سيتي وأضاف: كان العرض مغرياً لكن لا أحد يمكنه اللعب مثل مانشستر سيتي وتشيلسي لا يستطيع اللعب مثل سيتي».