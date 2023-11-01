الامارات | سباقات "التلواح التمهيدية" تقص شريط بطولات اتحاد الإمارات للصقور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقص بطولة سباقات التلواح التمهيدية فئة «فرخ» لمسافة 300 متر شريط بطولات اتحاد الإمارات للصقور للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك من 8 إلى 11 الجاري، بعد الإعلان عن روزنامة الأحداث التي اعتمدها الاتحاد مؤخراً سعياً لتحقيق عنصر الاستدامة.

وتنطلق بطولة سباقات التلواح التمهيدية فئة «فرخ» لمسافة 400 متر والتي ينظمها الاتحاد خلال الفترة (22-25) من شهر نوفمبر كذلك، حيث تقام السباقات للعام الثالث على التوالي بمعايير رياضية عالية المستوى تراعي كافة الجوانب سواءً في ميادين التنافس أو من النواحي التنظيمية واللوجستية التي تصاحب الحدث، وتبرز نجاحه من خلال الممارسات المتبعة التي تضع مصلحة رياضة الصقور والارتقاء بمستوى الصقارين كأولوية عمل واستراتيجية مستدامة في مختلف المناسبات والأحداث المرتبطة برياضة الصقور.