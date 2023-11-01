بث مباشر .. مباراة الوداد والترجي بالدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء مواجهة إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي، بين الوداد المغربي والترجي الرياضي التونسي، على ملعب حماد العقربي برادس التونسية.



وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب بتفوق الوداد بهدف من دون رد.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس 1.

وفي المواجهة الأخرى يلتقي فريق الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الساعة الثامنة

مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التى تجمعهما على ملعب القاهرة الدولي بإياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة صن داونز غياب اللاعبين: محمد الضاوي كريستو وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمد زعلوك وكريم نيدفيد، ومحمود متولي وكريم الدبيس.

غيابات صن داونز: ويغيب موكوينا، بسبب حصوله الأخير على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب وتعرضه للإيقاف لتراكم البطاقات.

ويفتقد صن داونز لخدمات الثلاثي لوكاس ريبيرو وبيتر شالوليلي وثابيلو مورينا، بجانب غياب موثوبي مفالا عن مباراة الذهاب أمام بترو اتليتكو الأنجولي بسبب تلقيه البطاقة الحمراء.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز

وأسندت المباراة إلى الحكم السنغالي عيسى سي ويعاونه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد، فيما يأتي بتقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

يمكنكم مشاهدة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي من هنا ..