ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت.. بث مباشر اليوم 40-11-2023 فى الدوري الأفريقي

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت.. بث مباشر اليوم 01-11-2023 فى الدوري الأفريقي، يواجه النادي الأهلي فريق صن داونز بمباراة الإياب في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، المقرر أن تقام اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان النادي الأهلي تلقى الخسارة بهدف مقابل لا شىء من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر الأحد الماضي، باستاد لوفتوس، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني بنتيجة 3-3 لكل فريق، ولكن تأهل المارد الأحمر بقاعدة الهدف بهدفين على أرض الخصم حال التعادل الإيجابي، وسيسعى المارد الأحمر للفوز غدًا للتأهل إلى نهائي البطولة.

وكتب محمد الكواليني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم: "يارب يا عالي انصر النادي الاهلى الغالي".

وتابع: "أتشرف بالتعليق على المباراة الحاسمة فى المربع الذهبي للدوري الإفريقي /الأهلي &صنداونز فى تمام الساعة 8مساء بتوقيت ام الدنيا على OnTime Sports---صوتية اولي".

السنغالي عيسى سي حكما للساحة ويعاونه كلا من مواطنه جبريل كامارا ونهى بانجورا، وعلاو محمد حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو كلا من الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس على ملعب لوكاس موريبي.

حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

يرتب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أوراقه من أجل حسم تشكيل الأهلي، قبل ساعات من مواجهة صن داونز، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

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وعلم «الخليج 365» أن كولر سيجري تغييرًا على تشكيل الأهلي، بالاعتماد على أكرم توفيق بدلا من محمد هاني في مركز الظهير الأيمن.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي

ويلتقي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء غد الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر 2023، والتي تقام على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.