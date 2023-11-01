جماهير الأهلي الورقة الرابحة لعبور القلعة الحمراء لموقعة صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء ناري يجمع بين الأهلي وصن داونز في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن إياب دور نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويدخل الأهلي لقاء صن داونز، متسلحًا بجماهير القلعة الحمراء بهدف التأهل لنهائي الدوري الأفريقي، ويحتاج الأحمر من تسجيل هدفين لضمان التأهل لنهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الفائز بين من الوداد المغربي والترجي التونسي.

اقرأ أيضًا..

ومن المقرر أن تحضر جماهير الأهلي 50 ألف مشجع في لقاء صن داونز الجنوب أفريقي المرتقب، وتسعى جماهير الأهلي تلعب دور اللاعب رقم 12 أن الجماهير ولديها دور مهم ومؤثر مع الفريق خلال اللقاء بجانب إعلاء التشجيع والمؤازرة من الدقيقة الأولى حتى إطلاق صافرة نهاية اللقاء.

وفي سياق متصل، يستضيف النادي الأهلي ضيفًا ثقيلا، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وأنهى النادي الأهلي مساء أمس الثلاثاء تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة صن داونز على ملعب التتش بالجزيرة وخاض الفريق بعض التدريبات الفنية والبدنية.

وفتح النادي الأهلي مساء أمس الثلاثاء التدريب لمدة ربع ساعة لوسائل الإعلام في المران الختامي الأهلي لمباراة صن داونز.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي

تبدأ مباراة الأهلي وصن داونز مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و10 مساء بتوقيت الإمارات.