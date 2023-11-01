تقرير برازيلي يفجر مفاجأة بشأن جراحة نيمار

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية ، خبرًا مفاجئًا بشأن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق الهلال السعودي ، بعدما أكدت أنه بعد مرور أسبوعين على إصابة نيمار، لم يخضع حتى الآن لجراحة في الركبة تمهيدًا لبدء برنامجه التأهيلي.





وأكدت على أن نيمار من المقرر أن يجري الجراحة، غدا الخميس، في البرازيل تحت إشراف رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، في الوقت الذي لم يمنح فيه نادي الهلال اللاعب الموافقة النهائية على الإجراء الطبي.

كان اللاعب البرازيلي نيمار قد تعرض للإصابة خلال مواجهة البرازيل وأوروجواي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما أعلن نادي الهلال خلال وقت سابق أن نيمار يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

ميسي والانتقال المحتمل إلى برشلونة ..

على صعيد آخر نفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، ما تم تداروله بشأن اجتماعه مع خوان لابورتا خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم الإثنين الماضي في العاصمة الفرنسية باريس وشهد تتويج ميسي بجائزة أفضل لاعب بالعالم.

يأتي ذلك ، بعدما أكد الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عبر حسابه الرسمي بشبكة "إكس"، أن خوان لابورتا شكر ليو على كلماته، واجتمع الاثنان لتحديد أفضل موعد ممكن للتكريم.

قبل أن يعود اللاعب الأرجنتيني لنشر الخبر مجددًا عبر "إنستجرام" مصحوبا برمز تعبيري لوجه بأنف طويل، معلقًا عليه: "أنت تكذب، مرة أخرى...".