مظاهرات حاشدة في كولومبيا لإنقاذ والد صديق محمد صلاح

كشف الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول الإنجليزي، وزميل الدولي المصري محمد صلاح تفاصيل اختطاف والده خلال الفترة الماضية، على يد عصابة محلية في بلاده.

وأكدت تقارير إنجليزية، أن والد نجم ليفربول وزميل المصري محمد صلاح قد تم اختطافه رفقة والدته من قبل بعض المسلحين، قبل أن يتم تحرير والدته، ولكن والده مازال لم يتم العثور عليه حتى الأن.

وكان والد ووالدة الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول، في طريقهما للسفر إلى حي لوس أوليفوس بكولومبيا، فيما تعرض لهما رجلان مسلحان، في محطة بنزين، مما أسفر عن تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

اقرأ أيضا.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في كأس الرابطة

ونشر دياز عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، منشور يحمل صورة والده، يدعو من خلاله لمسيره بالتعاون مع الحكومة الكولومبية لمطالبة الخاطفين لإطلاق سراح والده.

وكانت الشرطة الكولومبية قد أعلنت استعدادها منح 200 مليون بيزو كمكافأة لأي شخص يقدم معلومات هامة تساهم في إنقاذ والد لويس دياز.