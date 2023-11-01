بسبب ميسي.. دي ماريا يسخر من أسطورة بايرن ميونخ

سخر آنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي من لوثار ماتيوس، أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ، بعد تصريحاته ضد الأرحنتيني ليونيل ميسي عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية.

وتوج ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، بعد التفوق على النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، رغم تحقيق الأخير الثلاثية التاريخية مع النادي الإنجليزي.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2023، بعد مساهمته فوز منتخب بلاده الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022.

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وقال لوثار ماتيوس في تصريحات عبر شبكة سكاي: “هالاند قدم أفضل أداء من ميسي خلال على مدار العام الماضي”.

وأشار إلى أن تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية غير مستحق. بالنسبة له، مشددً على أن هذا الاختيار مهزلة، وكان لابد من اختيار هالاند”.

ومن جانبه فقد علق دي ماريا على تصري لوثر قائلًا: “اذهب للبكاء في مكان آخر”، كما وضع رمزا لوجه يضحك بسخرية”.