أوسوريو يوافق على رحيل مدافع الزمالك في الشتاء

وافق الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على رحيل أحد لاعبي الفارس الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل.

وعلم”كورة 365″ من مصادره الخاصة داخل نادي الزمالك بأن أوسوريو قد أعطى الموافقة على رحيل محمد عبد الغني مدافع الفارس الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واشترط أوسوريو قبل رحيل مدافع الزمالك في الشتاء ضرورة التوقيع مع لاعب بديل قوي في الفترة المقبلة يجيد اللعب بالقدم اليسرى.

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ومن المقرر أن يحسم جهاز الكرة داخل الزمالك مصير أكثر من لاعب في الفترة القادمة على رأسهم ناصر منسي وعمرو السيسي، خلال اجتماع يعقد مع المدرب خلال الأيام المقبلة.

ويواصل الزمالك استعدادته القوية لمواجهة نادي زد في إطار منافسات بطولة الدوري المصري ضمن فعاليات الجولة السادسة، بعدما خسر في اللقاء السابق من إنبي بهدفين مقابل هدف واحد.