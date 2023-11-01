تشكيل مباراة الوداد والترجي في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

يستضيف نادي الترجي التونسي نظيره الوداد الرياضي المغربي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات منافسات إياب بطولة دوري السوبر الأفريقي، على ملعب” الأولمبي حمادي العقربي” برادس.

وستقام مباراة الوداد المغربي أمام الترجي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية.

وستذاع المباراة عبر قناة ” أون تايم سبورت” الفضائية و”بي إن سبورت” فضلًا عن قنوات ” أبو ظبي الرياضية”

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تشكيل الوداد ضد الترجي في الدوري الأفريقي

أعل عادل رمزي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي تشكيل فريقه لمباراة الترجي كالتالي:

يوسف المطيع، جمال حركاس، أمين أبو الفتح، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، زكرياء دراوي، عبد الله حيمود، المنتصر الحتيمي، هشام بوسفيان، الشرقي البحري.

تشكيل الترجي لمباراة الوداد في الدوري الأفريقي

أعلن طارق ثابت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي تشكيل فريقه لمباراة الوداد كالتالي:

معز بن شريفية، محمد بن علي، ياسين مرياح، حسام تكا، رودريكو رودريجس سيلفا، يان ميديروس، أسامة بوغرة، محمد أمين توغاي، حسام الدين غاغا، محمد بنحميدة، غيث وهابي.

وسيقود مباراة الترجي والوداد في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي الحكم الكيني بيتر واويرو، وسيكون في غرفة “الفار” الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وكان فريق الوداد قد فاز على نظيره الترجي في مباراة الذهاب بهدف دون رد، بالدار البيضاء.