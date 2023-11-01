تطورات جديدة بخصوص إصابة نيمار مع الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن فترة غياب البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم نادي الهلال السعودي عن الملاعب عقب إصابته بقطع بالرباط الصليبي.

وبحسب ما ذكره موقع” globoesport” فإن نيمار سيخضع غدًا الخميس2 نوفمبر الجاري لعملية جراحية بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي، رودريجو لاسمار.

ويأتي ذلك عكس ما كان متوقعًا من قبل بخضوعه للعملية الجراحية في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس بناءً على تعليمات فريقه الحالي الهلال السعودي.

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وشدد الموقع البرازيلي إلى أن نيمار سيغيب عن صفوف الهلال لمدة تصل إلى 10 أشهر كاملة، ما يعني أن الدولي البرازيلي لن يتمكن من اللعب مجددًا قبل شهر سبتمبر من العام المقبل 2024.

وانتهى موسم نجم برشلونة بشكل مبكر بالإضافة إلى بضع مباريات بداية الموسم المقبل، في ضربة موجعة للاعب ولفريقه الهلال الذي تعاقد معه في الصيف الماضي بصفقة ضخمة.