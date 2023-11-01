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أزمة في الزمالك قبل مواجهة زد في الدوري المصري

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الزمالك

الزمالك

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أزمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي زد في إطار منافسات بطولة الممتاز.

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام زد يوم الجمعة الموافق 3 توفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت ضمن مباريات الدوري المصري.

ويستضيف ملعب” القاهرة الدولي” مواجهة الزمالك أمام زد ضمن لقاءات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري العام.

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وعلم”كورة 365″ أن الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو يواجه أزمة كبرى لعدم جاهزية مصطفى شلبي جناح الفارس الأبيض حتى الأن لملاقاة زد.

ويقترب مصطفى شلبي من الغياب عن قائمة الزمالك أمام زد لعدم تماثله الشفاء وخضوعه لبرنامج تأهيلي من أجل تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في اللقاء الماضي أمام إنبي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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