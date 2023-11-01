أزمة في الزمالك قبل مواجهة زد في الدوري المصري

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أزمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي زد في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام زد يوم الجمعة الموافق 3 توفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية ضمن مباريات الدوري المصري.

ويستضيف ملعب” القاهرة الدولي” مواجهة الزمالك أمام زد ضمن لقاءات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري العام.

اقرأ أيضًا: مظاهرات حاشدة في كولومبيا لإنقاذ والد صديق محمد صلاح

وعلم”كورة 365″ أن الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو يواجه أزمة كبرى لعدم جاهزية مصطفى شلبي جناح الفارس الأبيض حتى الأن لملاقاة زد.

ويقترب مصطفى شلبي من الغياب عن قائمة الزمالك أمام زد لعدم تماثله الشفاء وخضوعه لبرنامج تأهيلي من أجل تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في اللقاء الماضي أمام إنبي.