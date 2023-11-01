صلاح ورباعي الأهلي.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، المرشحين الـ 30 لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

ينافس المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ورباعي الأهلي، محمد الشناوي ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم وبيرسي تاو على الجائزة.

شهدت قائمة أفضل لاعب إفريقي وجود، الجزائري رامي بن سيباني، الجزائري رياض محرز، إدموند تابسوبا من بوركينا فاسو، الكاميروني فرانك أنجيسا، الكاميروني فينسنت أبو بكر، إبراهيم سنجاري من كوت ديفوار، سيكو فوفانا من كوت ديفوار، الكونغولي شانسيل مبيمبا، الكونغولي فيستون مايلي، المصري محمود كهربا، المصري محمد عبد المنعم، المصري محمد الشناوي، المصري محمد صلاح، الغاني محمد قدوس، الغاني توماس بارتي، سيرهو جيراسي من غينيا، يفيس بيسوما من مالي، المغربي أشرف حكيمي، المغربي عز الدين أوناحي، المغربي حكيم زياش، المغربي سفيان أمرابط، المغربي يحيى جبران، المغربي ياسين بونو، المغربي يوسف نصيري، بيتر شاوليلي من نامبيا، النيجيري فيكتور أوسيمين، السنغالي ساديو ماني، السنغالي بابا ماتار سار، الجنوب أفريقي بيرسي تاو، التونسي محمد علي بن رمضان.