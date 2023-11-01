فانتازي.. "هل 3-4-3 هو التشكيل الأفضل الآن؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يناقش خبراء الدوري الإنجليزي ما إذا كان الوقت حان للعب بثلاثة لاعبين في خط الهجوم بفانتازي، وهل تشكيل 3-4-3 أصبح أكثر جاذبية من 3-5-2، بالنظر إلى عدد المهاجمين المتألقين.

وقال لي بونفيلد: "فجأة، أصبحت هناك خيارات كثيرة في خط الهجوم، مع أمثال كالوم ويلسون (7.8 مليون جنيه إسترليني)، وداروين نونيز (7.5 مليون جنيه إسترليني) وجوليان ألفاريز (7.2 مليون جنيه إسترليني)، لذلك حان الوقت للتحول إلى طريقة 3-4-3، خاصة وأن هناك بعض عوامل التمكين الجيدة للميزانية في خط الوسط أيضًا، مثل كول بالمر لاعب تشيلسي (5 مليون جنيه إسترليني).

وأضافت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "إنها مقارنة صعبة بين 3-4-3 و3-5-2 في الوقت الحالي، نظرًا لأن لاعبي خط الوسط يتمتعون بميزة إضافية تتمثل في نقاط الشباك النظيفة بالإضافة إلى نقاط إضافية للأهداف، فإنني أميل إلى الرغبة في الدفع بخمسة لاعبين في خط الوسط حيثما يمكنني ذلك".

وواصل خبير الفانتازي بن كرابتري: "لا يوجد تشكيل ضروري في الوقت الراهن، ومن السهل الحصول على خمسة لاعبين في خط وسط رائعين يتمتعون بتجهيزات جيدة، ومن الجيد أيضًا أن يكون لديك ثلاثي هجومي يضم أمثال إيرلينج هالاند (14 مليون جنيه إسترليني) وأولي واتكينز (8.4 مليون جنيه إسترليني) وألفاريز وويلسون ونونيز، وعلى الرغم من ذلك، لن أضيع التبديلات في تغيير التشكيل".

وتابع خبير الفانتازي نيك هاريس: "في الوقت الحالي ألعب بثلاثة مهاجمين، لكن لا أعتقد بالضرورة أن هذه هي الإستراتيجية أو التشكيل الأمثل في المستقبل، هناك الكثير من الخيارات في خط الوسط مقارنة بخط الهجوم، على هذا النحو، لا أرى ضرورة كبيرة لخطة 3-4-3 في الوقت الحالي".

وأردف خبير الفانتازي جياني بوتيس: "ما زلت أعتقد أن خمس لاعبين في خط الوسط هو الخيار الأفضل لكسب الكثير من النقاط، لكن لا ينبغي لنا أن نقلق كثيرًا بشأن التشكيلات، تغييراتان فقط كل ما يتطلبه الأمر للانتقال من تشكيل 3-5-2 إلى 3-4-3".

ومن جانبه قال هاري دانيلز: "أعتقد أن خطة 3-5-2 لا تزال أفضل خطة بالنسبة لي، لا يوجد مهاجم أقل من سعر ألفاريز البالغ 7.2 مليون جنيه إسترليني وأتطلع لامتلاكه".

واختتم خبير الفانتازي مارك ماكجيتيجان: "من الممكن أن استخدم خاصية "الوايلد كارد" الخاصة بي هذا الأسبوع، وإذا فعلت ذلك، فسيكون قرارًا صعبًا بين 3-5-2 و3-4-3، وخدمني هالاند وواتكينز وألفاريز بشكل جيد، لكنني أفضل خطة 3-5-2 في الوقت الحالي".