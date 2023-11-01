فانتازي.. "بيع كيران تريبير أم الإبقاء عليه؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يشارك خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي أفكارهم حول ما يجب فعله مع مدافع نيوكاسل يونايتد كيران تريبير، بعد إخفاقه في الجولة السابقة، وقبل جدول مباريات مصنف "صعب".

قال مارك ماكجيتيجان: "أنا الآن مستعد لبيع تريبير من أجل الأموال، وقبل جدول مبارياته الصعب، وباعتباري غير مالك لسون هيونج مين (9.6 مليون جنيه إسترليني) وبوكايو ساكا (8.6 مليون جنيه إسترليني)، احتاج إلى بيع تريبير من أجل استيعاب هذين الاثنين".

وتابع خبير الفانتازي نيك هاريس: "أمتلك حاليًا تريبير ولكني أتطلع إلى بيعه هذا الأسبوع، وعلى الرغم من عروضه الممتازة، إلا أنه مكلف للغاية وبيعه سيوفر لي المزيد من المال للاستثمار في خط الوسط، حيث أتطلع إلى شراء موسى ديابي (6.8 مليون جنيه إسترليني)".

وأضاف خبير الفانتازي براس: "أعتقد أنه مع المباريات الأكثر صعوبة، لا يوجد لاعب واحد ضروري في نيوكاسل، ولكن من الضروري توفير المال من أجل إمتلاك محمد صلاح (12.8 مليون جنيه إسترليني) وإيرلينج هالاند (14 مليون جنيه إسترليني).

وواصل خبير الفانتازي جياني بوتيس: "بالفعل قمت ببيع تريبير في وايلد كارد الجولة العاشرة بعد تقييم مسار المباريات الخاص به، كان أفضل مدافع في فانتازي خلال الشهر الماضي، ولكن مع ظهور خيارات قوية مثل كونستانتينوس تسيميكاس (4.6 مليون جنيه إسترليني) وجراد برانثويت (4 مليون جنيه إسترليني)، يمكننا التوفير في الدفاع واستثمار المزيد من الأموال في الهجوم".

ومن جانبه قال لي بونفيلد: "كان تريبير خيارًا جيدًا في الأسابيع الأخيرة لدرجة أنني مترددًا في البيع، ولكن بدا نيوكاسل ضعيفًا بعض الشيء أمام ولفرهامبتون، لذلك ربما حان الوقت لتبديله بجابرييل (4.8 مليون جنيه إسترليني) أو تسيميكاس، مما يوفر الأموال للاستثمار في الهجوم، مع انتقال العديد من المديرين إلى استخدام تشكيل 3-4-3".

وأردفت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "لم أمتلك تريبير حتى الآن هذا الموسم، ومع موجة المهاجمين ولاعبي الوسط الذين أرغب في امتلاكهم، فقد كانوا يمثلون لي أولوية أكبر، وكان لدي دان بيرن (4.7 مليون جنيه إسترليني) كحل وسط".

واختتم خبير الفانتازي هاري دانيلز: "لم أمتلك تريبير هذا الموسم لأنني شعرت أنه من الأفضل إنفاق المال في مكان آخر، وأنصح بالبيع في الوقت الحالي نظرًا لأن نيوكاسل يعاني من الإصابات والإرهاق".