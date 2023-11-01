فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يرشّح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة الحادية عشر يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في الأسبوع المقبل، وقبل الموعد النهائي للإنتقالات يوم السبت.

بريان مبيومو (برينتفورد) 6.6 مليون جنيه إسترليني

يدخل نجم برينتفورد مباراة وست هام يونايتد وهو في أفضل مستوياته هذا الموسم، حيث سجل مبيومو هدفين متتاليين ضد بيرنلي وتشيلسي في آخر أسبوعين من الدوري، وحصل على 27 نقطة بفضل هدفين وتمريرتين حاسمتين.

وفي الوقت نفسه، عانى فريق وست هام دفاعيًا خلال رحلاته هذا الموسم، حيث استقبلوا 10 أهداف في خمس مباريات خارج أرضهم ولم يخرجوا بشباك نظيفة في تلك المواجهات.

يواكيم أندرسن (كريستال بالاس) 5 مليون جنيه إسترليني

يقدم قلب الدفاع طرقًا متعددة من أجل العودة لمستواه المعهود في تحقيق النقاط خلال جدول مباريات كريستال بالاس المقبل المصنف "سهل" وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

ويبعد أندرسن بخمس نقاط فقط عن صدارة ترتيب المدافعين الأكثر تحقيقا للنقاط برصيد 54 نقطة، ويجمع بين هدفين وتمريرة حاسمة مع أربع شباك نظيفة وتسع نقاط إضافية منذ بداية الموسم".

وهذا يجعل أندرسن واحدًا من أفضل البدلاء لمدربي فانتازي الذين يتطلعون إلى استبدال كيران تريبير (7 مليون جنيه إسترليني) قبل مباريات نيوكاسل يونايتد الصعبة ضد آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

فيل فودين (مانشستر سيتي) 7.5 مليون جنيه إسترليني

يبدو اللقاء على أرضه مع بورنموث مشجعًا للاعب خط وسط مانشستر سيتي.

وشارك فودين أساسيًا في جميع مباريات فريقه الأربع على ملعب الاتحاد في موسم 2023/24، وبلغ متوسطه 6.8 نقطة في المباراة الواحدة في تلك اللقاءات، وسجل مرة واحدة وقدم تمريرتين حاسمتين خلال تلك الفترة.

وفي الوقت نفسه، تلقى بورنموث 48 تسديدة داخل منطقة الجزاء وصُنع 15 فرصة خطيرة في مبارياته الأربع الأخيرة، وكلاهما أكثر من أي فريق آخر.

إيفان فيرجسون (برايتون) 6 مليون جنيه إسترليني

يقوم مهاجم برايتون برحلة إلى إيفرتون بعد تسجيله هدفه الخامس هذا الموسم في الأسبوع الماضي.

وتمكن فيرجسون من الحصول على بعض الدقائق الجيدة مع برايتون حتى هذه اللحظة، لكنه يبدو الآن مستعدًا لسلسلة من المباريات بعد إصابة زميله داني ويلبيك (5.8 مليون جنيه إسترليني).

ويشير جدول مباريات برايتون المقبل أيضًا إلى أن مهاجمهم يمكن أن يقدم قيمة قوية لمدربي فانتازي.

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني

شهد الموسم الحالي تألق اللاعب الكوري الجنوبي حتى الآن، ليقدم موسمه الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هوانج ستة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في أول 10 مباريات له مع المدرب الجديد جاري أونيل، متجاوزًا أفضل رقم سابق له مكون من ستة مشاركات في الأهداف بموسم 2021/22.

ويزور شيفيلد يونايتد الذي يعاني دفاعيًا منذ صعوده، حيث تلقت شباكهم هدفين أو أكثر في تسع من مبارياتهم العشرة في الدوري الإنجليزي.