نتائج الأهلي وصن داونز في مباريات العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يضرب الأهلي موعدا مع صن داونز، في الثامنة مساء اليوم، في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، عقب انتهاء مباراة الذهاب بفوز الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

كان الأهلي متفوقا على صن داونز في تاريخ مواجهاتهما، حتى المباراة السابقة، إذ أنه بفوز الأخير رفع رصيده إلى 5 انتصارات، ليعادل رقم الأهلي، وسيطر التعادل على 5 مواجهات.

لكن عند النظر إلى ما يفعله الأهلي في مباريات الإياب ضد صن داونز، نجده متفوقا بفارق فوز وحيد، إذ فاز الأهلي في العودة 3 مرات وتعادلا مرتين، فيما فاز صن داونز مرتين.

نرصد نتائج مباريات الإياب بين الأهلي وصن داونز:

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، فاز الأهلي بنتيجة 3-0

ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007، فاز الأهلي بنتيجة 2-0

ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-2019، فاز الأهلي بنتيجة 1-0

ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، التعادل 1-1

دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، فوز صن داونز 1-0

دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 فوز صن داونز 5-2