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بعد إصابته.. قرار جديد بشأن مشاركة مصطفى شلبي في مواجهة زد

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محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك من الغياب عن الفريق في مواجهة زد المقبلة ببطولة الممتاز.

ويعاني مصطفى شلبي من الإصابة بكدمة قوية، تعرض لها خلال المباراة الماضية ضد إنبي، وخرج بسببها قبل انتهاء اللقاء.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن مصطفى شلبي خارج مواجهة الزمالك المقبلة، بنسبة كبيرة، خاصة وأنه يخوض في الفترة الحالية تدريبات تأهيلية وغير جاهز للمشاركة في المران الجماعي.

أوضح المصدر، أن الجهاز الطبي يقوم بتجهيز اللاعب من أجل المشاركة مع الزمالك في مواجهة بيراميدز، ببطولة كأس مصر المقرر لها يوم 8 من الشهر الحالي.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة زد يوم الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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