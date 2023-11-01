"لست نادما".. أنور الغازي يدعم فلسطين مرة أخرى بعد عودته للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تضامن أنور الغازي، لاعب ماينز الألماني مع القضية الفلسطينية للمرة الثانية، عقب تعرضه للإيقاف أسبوعين، بسبب دعم غزة على حسابه الرسمي.

كتب الغازي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "لتجنب أي شك حول بياني الذي كتبته يوم 27 أكتوبر، هو الأخير لنادي ماينز وللعامة على وسائل التواصل الاجتماعي وأي بيان آخر يعلق أو يعتذر وينسب العكس لي فهي ليست صحيحة بالنسبة لي".

أضاف: "موقفي لا يزال كما هو من البداية، أنا ضد الحرب والعنف، أن ضد قتل جميع هؤلاء المدنيين، أنا ضد التمييز العنصري، أنا ضد الإسلاموفوبيا، ضد معاداة السامية، ضد الإبادة الجماعية، ضد الاحتلال، ضد الاضطهاد".

تابع: "لست نادما على موقفي ولا أبعد نفسي عما قلته سابقا أنا أقف مع الإنسانية والمظلومين حتى أنفاسي الأخيرة، أنا لا أدين بمسؤولية خاصة لأي دولة ولا أعتقد أن أي دولة أو شعب أعلى من التحقيق أو المحاسبة أو أي أحد فوق القانون الدولي".

واصل: "ليس لدي خيار سوى الوقوف بحزم من أجل العدالة والإدلاء بالحقيقة وسأظل أفعل ذلك حتى ولو كانت ضدي أو ضد آبائي أو أقاربي، لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل أكثر من 3500 طفل في فلسطين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، كيف يمكن للعالم أن يكون صامتا ووفقا لإحصائيات جمعية أنقذوا الأطفال".

اختتم الغازي: "فإن هناك طفل يموت في غزة كل 10 دقائق، هناك 9 أطفال يموتون عندما أكون قد خضت مباراة واحدة وهذا العدد يزيد يوم بعد يوم، أنا والعالم لا يجب أن نبقى صامتين، يجب أن نطالب بوقف القتل في غزة الآن".

يذكر أن نادي ماينز الألماني أعلن إيقاف الغازي ذو الأصول المغربية، في 17 أكتوبر، بسبب دعم القضية الفلسطينية، وعاد اللاعب إلى التدريبات، يوم 30 أكتوبر 2023.