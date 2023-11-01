رئيس اتحاد الكرة يجتمع بجهاز منتخب الشباب.. وانضمام عضو جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد ، للاطمئنان على استعدادات المنتخب لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد جمال علام في كلمته للجهاز، أن مجلس إدارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة في هذا المنتخب لتحقيق انجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس على توفير كل الامكانات لانجاح هذا الجيل الذي يضم عناصر مميزة، مطالبا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.

في المقابل ، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد علي ثقته في الجهاز الفني ، مؤكدا على أن الجهاز الفني والاداري والطبي سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.

في السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بانضمام رامي عادل مدربا مساعدا وكريم فهمي محلل الأداء.