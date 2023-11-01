شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يجتمع بجهاز منتخب الشباب.. وانضمام رامى عادل وفهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد، للاطمئنان على استعدادات المنتخب لبطولة شمال افريقيا التى تقام فى تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد جمال علام فى كلمته للجهاز، أن مجلس ادارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة فى هذا المنتخب لتحقيق انجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس على توفير كل الامكانات لإنجاح هذا الجيل الذى يضم عناصر مميزة، مطالبا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.

فى المقابل، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد على ثقته فى الجهاز الفنى، مؤكدا على أن الجهاز الفنى والادارى والطبى سيبذل كل ما فى وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.

فى السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة فى بطولة شمال افريقيا بانضمام رامى عادل مدربا مساعدا وكريم فهمى محلل الأداء.