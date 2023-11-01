كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى وصن داونز فى دورى السوبر الأفريقى؟

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقى على ستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.

ما هي نتيجة مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا؟

انتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دورى السوبر الأفريقي في بريتوريا بخسارة الأهلى بهدف نظيف أمام صن داونز.

كيف يصعد الأهلى لنهائى دورى السوبر الأفريقي أمام صن داونز؟

يحتاج النادى الأهلى للفوز على صن داونز في مباراة اليوم، بهدفين نظيفين للوصول إلى المباراة النهائية بعد الهزيمة بهدف نظيف في مباراة الذهاب، كما يمكن للأهلى الفوز بهدف نظيف في المباراة والتأهل عن طريق الفوز بركلات الترجيح، كما يمكن التأهل بالفوز بفارق هدفين ما عدا نتيجة 3/ 1 التي ستأهل الفريق الجنوب أفريقى.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلى وصن داونز؟

التقى النادي الأهلي مع صن داونز فى 15 مواجهة منها 14 فى بطولة دوري أبطال أفريقيا وواحدة فى دورى السوبر الأفريقى، فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى خمس مباريات.

سجل الأهلى 19هدفاً فى شباك صن داونز وتلقت شباكه 20 هدفا، وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدورى الأفريقي.

ما هي القيمة التسويقية للأهلى وصن داونز؟

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 30.50 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق صن داونز 29.63 مليون يورو، ويعد أليو ديانج أغلى لاعب فى صفوف الأهلى بقيمة 4.5 مليون يورو، فيما يعد شالوليلى هو أغلى لاعب فى صفوف بطل جنوب أفريقيا بنفس القيمة التسويقية.

ما هي غيابات الأهلى عن مباراة صن داونز الليلة؟

يغيب عن الأهلى فى مباراة اليوم عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد بسبب الإصابة وحمزة علاء ومحمد الضاوى كريستو وكريم نيدفيد وكريم الدبيس ومعتز محمد ومحمد زعلوك لأسباب فنية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز؟

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمى على حقوق نقل مباريات الدورى الأفريقى بمشاركة النادى الأهلى، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

من يدير مباراة الأهلى وصن داونز؟

أسند الكاف إدارة مباراة الليلة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد ، وفي غرفة الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.