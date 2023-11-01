شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن فك عقدة صن داونز فى المواجهة الرابعة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى، مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء، عن فك عقد فريق صن داونز الجنوب أفريقى، فى المواجهة الرابعة له واتلى ستقام على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى.

عقدة صن داونز

ويستعد السويسرى مارسيل كولر لمواجهة صن داونز للمرة الرابعة خلال مسيرته مع بطل مصر وأفريقيا، بعد 3 مباريات لعبها أمام بطل جنوب أفريقيا، حيث لم يتذوق طعم الفوز خلال الـ3 مواجهات الماضية، فتعادل فى الأولى على ملعبه 2-2 ثم خسر خارجه بنتيجة 2-5، وأخيرا الخسارة بهدف نظيف في ذهاب دورى السوبر الأفريقى.

يُمكن القول إن الخسارة بخماسية بمدينة بريتوريا كانت نقطة التحول فى مسيرة كولر بشكل جذري مع الفريق القاهري، ولعبت الدور الأبرز فى تعديل طريقة اللعب من 4-2-3-1 إلى 4-3-3 فى أغلب المباريات.

أرقام كولر مع الأهلى

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 68 مباراة، فاز فى 47 لقاءً، وتعادل فى 14 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 126 أهداف وتلقت شباكه 40 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 42 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

يذكر أن الأهلى حال تخطى عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.