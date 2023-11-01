التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين طنطا وبروكسى في دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين طنطا وبروكسى، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد طنطا، فى ختام منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين لهذه الموسم.

وشهد الشوط الأول التحامات قوية بين الفريقين أدت إلى توقف المباراة أكثر من مرة وإصابة بعض اللاعبين، في الوقت الذى حاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم إلا أن التعادل سيطر على أول 45 دقيقة.

وكانت أخطر الفرص في الشوط الأول التي جاءت في الدقيقة الثانية بدلا من الضائع بعدما اصطدم كرة عبد الرحمن الدح مهاجم طنطا بالعارضة ليضيع فرصة الهدف الأول لأبناء السيد البدوى.لالب

جاءت تشكيل طنطا كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشيخ

الدفاع: شهاب فتحى، محمد حسام، أحمد على، أسامة النجار

الوسط: حسون محمد، حسام غالى، ميدو جمال، وكريم أسامة

الهجوم: محمد عاطف، عبد الرحمن الدح

البدلاء: محمد سمير، محمد مصطفى، ساهر زيادة، أحمد السيد، فارس طارق، أحمد الشامى، نانا أنتوى، محمد شيكا، مصطفى الكومى.

بينما جاء تشكيل بروكسى كالتالى:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: باستن، الصفتى، شاكر أشرف، نادى حسن

الوسط: ميدو، أدهم، صبرى، عمار، أحمد فهمى

الهجوم: حسام بركات

يدخل فريق طنطا المباراة بمعنويات منخفضة بعد السقوط أمام النصر للتعدين فى الجولة الماضية، بينما فاز فريق بروكسى على فريق راية بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

يحتل فريق طنطا المركز السادس عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 5 نقاط، جمعها من 5 مواجهات، فاز فى مباراة وتعادل فى مواجهتين وخسر 3 لقاءات.

فى المقابل، يحتل فريق بروكسى المركز التاسع فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 8 نقاط، جمعها من 5 لقاءات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل مثلهما وخسر لقاء وحيد.