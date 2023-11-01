شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يحتفل بعيد ميلاد ثلاثى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق مودرن فيوتشر، والجهاز الفنى والإدارى، على الاحتفال بعيد ميلاد ثلاثى الفريق، عمر كمال، ومحمود رزق، ومحمود حمدى، وسط أجواء مبهجة، وفى حضور المهندس هشام حافظ، وهيثم عرابى الرئيس التنفيذى للفريق.

جاء ذلك على هامش مران اليوم، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة انبى بالدورى.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق انبى، الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى العام.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى برصيد 12 نقطة حصدها بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز فى 4 مواجهات وخسر واحدة، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

وكشف مصدر مسؤول بنادى فيوتشر، حقيقة تلقى عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، عروضاً للرحيل عن النادى فى يناير المقبل، حيث ترددت أنباء عن دخول اللاعب دائرة اهتمامات القطبين.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة، أن اللاعب لم يتلقى أى عروض للرحيل حتى الآن، مضيفاً أن إدارة مودرن فيوتشر تواصل التفاوض مع اللاعب لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.