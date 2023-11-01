شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يدعمون طارق مصطفى بعد تعرضه لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الكرة على دعم طارق مصطفى نجم الزمالك السابق والمدير الفني الجديد لفريق البنك الأهلي، بعدما تعرض لحادثة اليوم الأربعاء، وتهشم سيارته، بعد أقل من 24 ساعة على توليه المسئولية الفنية لفريق البنك الأهلى.

وحرص عدد من نجوم الرياضة المصرية، أبرزهم طارق يحيى وأحمد جعفر وأحمد صالح وأحمد عبد المقصود على دعم طارق مصطفى عبر منشوره الذي نشره على حسابه عبر فيسبوك وفيه صورة سيارته المهشمة.

وكتب طارق يحيى نجم الزمالك السابق، "الف سلامه يا مورينهو فداك والحمد لله انها جت في الحديد"، فيما كتب أحمد جعفر نجم الزمالك السابق: "الف سلامه عليك يا كابتن مصر وفداك يا حبيبي"، فيما كتب أحمد صالح نجم الزمالك السابق، "يلا الحمدلله جت من بدري حبيبي الف سلامه عليك"، بينما كتب أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق "ألف سلامة عليك لا حول ولا قوة الا بالله.. قدر الله وماشاءفعل ربنا يسترها بإذن الله".

وتعرض طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى إلى حادث سير منذ قليل ، حيث تحطمت سيارته على الطريق، خلال توجهه لاستلام مهمته رسميا مع الفريق.

ونشر طارق مصطفى صورة للسيارة بعد الحادث وعلق عليها :" الحمدلله قدر الله وماشاء فعل حادثه علي الطريق الدائري ربنا يسترها الفتره دي وتعدي علي خير"

قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار ، توجيه الشكر لبابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة.

وأعلن نادى البنك الأهلى تولي طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بداية من اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.