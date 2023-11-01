شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بطل الأثقال يجتاز كورس إعداد المدربين بامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز محمد إيهاب بطل رفع الأثقال الأوليمبى السابق، كورس إعداد مدربين بدرجة إمتياز من " الأتحاد المصري لكمال الاجسام "لأساسيات التدريب واستراتيجيات بناء العضلات .

حصل محمد إيهاب ، أيضا مؤخرا على شهادة إمتياز فى أساسيات الإعداد البدني و تخطيط الأحمال من الأكاديمية الأولمبية المصرية.

يعد محمد إيهاب بطل رفع الأثقال، الذى كافأه القدر بحصد فضية أولمبياد ريو دى جانيرو من أبرز نجوم اللعبة على مر التاريخ، فى ظل امتلاكه إصرارا قويا لتحقيق الانتصارات قبل إعلان الاعتزال والاتجاه للتدريب.

وجاء تتويجه بالميدالية الفضية فى أولمبياد ريو دى جانيرو، فى ظل حكم إيقاف الكازاخستانى نجات رحيموف صاحب الميدالية الذهبية لـ8 سنوات وتجريده من الميدالية ليحصل عليها إيهاب بدلا من البرونزية.

محمد إيهاب من مواليد 21 نوفمبر عام 1989 فى محافظة الفيوم، و إتجه لوضع خطط بناء نجوم رفع الاثقال فى المؤسسة العسكرية بـ السويس و المنيا و أسيوط و الإسماعيلية و الهايكستب .