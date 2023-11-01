7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - عقد جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد، للاطمئنان على استعدادات المنتخب لبطولة شمال افريقيا التى تقام فى تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد جمال علام فى كلمته للجهاز، أن مجلس ادارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة فى هذا المنتخب لتحقيق انجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس على توفير كل الامكانات لإنجاح هذا الجيل الذى يضم عناصر مميزة، مطالبا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على عدم الدخول فى مفاوضات مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع القلعة البيضاء، دون تقييم لمستواهم مع الفريق فى الفترة الحالية. ويرغب مجلس إدارة نادى الزمالك فى وضع جميع اللاعبين تحت التقييم فى الفترة الحالية، لتحديد مدى استفادة الفريق من خدماته، وهل استمراره أمر ضرورى أو من الممكن الاستغناء عن خدماته، والاستعانة ببدلاء، عقب رحيلهم بنهاية الموسم الجارى.

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