شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ميدالية حصاد الفجيرة للفنون القتالية في الترايثلون والمبارزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

حصد فريقا الترايثلون والمبارزة بنادي الفجيرة للفنون القتالية 46 ميدالية ملونة في بطولتي الترايثلون والمبارزة التي اختتمت منافساتهما مؤخراً، حيث توج فريق المبارزة بلقب بطولة الاتحاد المجمعة الأولى للأسلحة الثلاث الايبيه والفلوريه والسابر في مختلف الفئات العمرية والتي أقيمت في دبي يومي السبت والأحد الماضيين، واستطاع خلالها لاعبو ولاعبات الفجيرة جمع 36 ميدالية منها 16 ذهبية و5 فضيات و15 برونزية، ليحتل الفريق المركز الأول عن جدارة، بعد منافسة قوية شارك فيها 260 لاعباً ولاعبة من المبتدئين والبراعم والأشبال من 10 أندية على مستوى الدولة.

وحقق فريق الترايثلون 9 ميداليات ملونة منها 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان، في بطولة الممزر التي تعد الجولة الرابعة من دوري الإمارات للترايثلون بمشاركة 550 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، كما يستعد الفريق للاستحقاقات القادمة في نوفمبر الجاري والتي ستقام جميعها في الساحل الشرقي، بدءاً ببطولة خورفكان للترايثلون المقررة في الخامس من الشهر الجاري، وبطولة كلباء في الثاني عشر من الشهر نفسه، ثم بطولة الفجيرة في السادس والعشرين من هذا الشهر.

وأكد نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن النتائج الجيدة التي يحققها لاعبو النادي في مختلف الألعاب والبطولات ثمرة الدعم الكبير والرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس النادي، فضلاً عن الاهتمام الذي يوليه النادي للاعبيه عبر التدريبات المكثفة والمعسكرات الناجحة التي خاضتها فرق النادي في الفترة السابقة، مشدداً على ضرورة مواصلة مسيرة التميز وإضافة المزيد من الإنجازات على الصعيدين الدولي والمحلي.