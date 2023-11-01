الامارات | «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز» تنطلق 24 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز الفني» الأولى من نوعها في دبي التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب في رياضة الجمباز الفني، وننظم البطولة «أكاديمية ستامينا 11» يوم 24 الجاري، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي، وفرح شاور المدير التنفيذي لـ«أكاديمية ستامينا 11»، بحضور ممثلين عن الأندية والأكاديميات الرياضية ومراكز التدريب المتخصصة في رياضة الجمباز من المشاركين في البطولة.