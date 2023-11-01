شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر هاتريك" نانا أنتوى يقود طنطا للفوز على بروكسى برباعية فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طنطا فوزا مهما على فريق بروكسى بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد طنطا، فى ختام منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين لهذه الموسم.

سجل نانا أنتوى مهاجم فريق طنطا الهدف الأول في الدقيقة 59، بعد تمريرة بالرأس من محمد عاطف، فيما أن يحرز نانا أنتوى الهدف الثانى له ولطنطا في الدقيقة 81 بعدما حول عرضية مميزة من أسامة النجار ليحولها برأسه في شباك بروكسى، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدفين الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة الأولى والرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأهدر حسام بركات مهاجم بروكسى فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 73، بعدما استلم عرضية متقنة ووضعها برأسه خارج مرمى فريق طنطا.

بهذه النتيجة رفع فريق طنطا رصيده إلى 8 نقاط ليتقدم إلى المركز التاسع في ترتيب جدول دورى المحترفين، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مواجهتين وخسر في مثلهما.

فى المقابل، بقى فريق بروكسى عن النقطة 8 وتراجع للمركز العاشر فى ترتيب جدول دورى المحترفين، جمعها من 6 لقاءات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل مثلهما وخسر في مواجهتين.

جاءت تشكيل طنطا كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشيخ

الدفاع: شهاب فتحى، محمد حسام، أحمد على، أسامة النجار

الوسط: حسون محمد، حسام غالى، ميدو جمال، وكريم أسامة

الهجوم: محمد عاطف، عبد الرحمن الدح

البدلاء: محمد سمير، محمد مصطفى، ساهر زيادة، أحمد السيد، فارس طارق، أحمد الشامى، نانا أنتوى، محمد شيكا، مصطفى الكومى.

بينما جاء تشكيل بروكسى كالتالى:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: باستن، الصفتى، شاكر أشرف، نادى حسن

الوسط: ميدو، أدهم، صبرى، عمار، أحمد فهمى

الهجوم: حسام بركات