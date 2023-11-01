حضور مغربي وازن بين المرشحين لجوائز الاتحاد الأفريقي

الرياص - اسماء السيد - القاهرة: كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأربعاء عن قائمة من 30 لاعباً مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء 2023 وشهدت حضوراً مغربياً وازناً عقب تألق "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022 وإنجازهم التاريخي كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ دور الأربعة.

واوضح الاتحاد القاري في بيان على موقعه الرسمي أن لجنة من الخبراء الفننين للاتحاد القاري وأساطير الكرة الأفريقية وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان قامت بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الاخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وأيلول/سبتمبر 2023.

وضمّت اللائحة الأولية لأفضل لاعب في القارة 30 مرشحاً بينهم 14 لاعباً عربياً نصفهم يمثلون المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر عندما أنهاه في المركز الرابع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الانكليزي)، عزّ الدين أوناحي (مرسيليا الفرنسي)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)، حكيم زياش (غلطة سراي التركي)، ياسين بونو (الهلال السعودي) ويوسف النصيري (اشبيلية الاسباني).

وضمت اللائحة سبعة لاعبين عرب آخرين هم الجزائريان رامي بنسبعيني (بوروسيا دورتموند الالماني)، رياض محرز (الاهلي السعودي)، المصريون محمد صلاح (ليفربول الانكليزي) ومحمد عبد المنعم "كهربا" ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي (الاهلي) والتونسي محمد علي بن رمضان (فيرينتسفاروش المجري).

أوسيمهن ومانيه

ومن بين المرشحين بقوة للمنافسة على الجائزة مهاجم نيجيريا فيكتور أوسيمهن المتوج بجائزة الهداف ولقب الدوري الايطالي مع نابولي، ومهاجم النصري السعودي الدولي السنغالي ساديو مانيه المتوج بالجائزة العام الماضي.

الركراكي

ويتنافس مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي على جائزة افضل مدير فني في القارة السمراء مع تسعة مدربين آخرين في مقدمتهم الجزاري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة الى لقبي كأس الاتحاد الافريقي والكأس السوبر الأفريقية والسويسري مارسيل كولر الذي قاد الاهلي المصري الى استعادة لقبه في مسابقة دوري الابطال على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وتواجد المغربيان بلال الخنوس (غنك البلجيكي) وعبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الاسباني) ضمن قائمة من 10 لاعبين مرشحين لجائزة افضل لاعب واعد.

ويتنافس 10 مرشحين على جائزة أفضل حارس مرمى بينهم 4 عرب هم بونو ومواطنه يوسف المطيع (الوداد البيضاوي) والشناوي والجزائري اسامة بنبوت (اتحاد العاصمة).

ويتنافس 20 لاعبا على جائزة افضل لاعب محلي بينهم 13 عربيا.

وتواجد المنتخبان المغربي والموريتاني ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب، إضافة الى ستة فرق عربية بين 10 مرشحة لجائزة افضل ناد في القارة وهي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة (الجزائر) والوداد والرجاء البيضاويان (المغرب) والاهلي (مصر) والترجي (تونس).

وسيتم تحديد الفائز النهائي في كل فئة بعد تصويت لجنة مكونة من لجنة كاف الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات من مسابقات الأندية.