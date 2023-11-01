شكرا لقرائتكم خبر عن الزرعوني مشرفاً فنياً لكرة صالات مليحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

أعلن نادي مليحة الثقافي الرياضي عن تعيين بدر الزرعوني مشرفاً فنياً لفريق كرة قدم الصالات في النادي اعتباراً من الأربعاء، وسيكون ضمن فريق العمل في فريق كرة الصالات بالنادي.

ويذكر ان الزرعوني سبق له العمل الفني في نادي الشارقة ونادي مليحة وكان مديراً فنياً لمنتخب الإمارات لكرة الصالات في آخر تجمع له عندما حقق الفوز على الكويت في المباراة الودية الأولى وخسر «البروفة» الثانية.