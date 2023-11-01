شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل بداية قوية بمنافسات «آسيوية الأوبتمست» في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل المنتخب التايلاندي بداية قوية في البطولة الآسيوية للأوبتمست، التي تقام في العاصمة أبوظبي برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي.

وكان سباق التصفيات انطلق الثلاثاء، وتمكن التايلاندي بايلين جارونبون من التفوق بحصد الصدارة في منافسات اليوم الأول القوية، وحصل الإسباني خوان دومينغو على المركز الثاني في تصفيات اليوم الأول، متفوقاً على الإيطالية بيانكا مارشيسيني التي حصدت في العام الماضي برونزية بطولة أوروبا.

وسجل خليفة الرميثي نجم المنتخب الإماراتي مركزاً متقدماً في اليوم الأول بحلوله في المركز العشرين، وكان خليفة قد حقق ذهبية في دورة الألعاب العربية في الجزائر في بداية صيف 2023.

وتدخل المنافسة أجواء أكثر ندية من خلال البطولة التي تتواصل بشكل يومي من خلال التصفيات والسباقات، وتقام المنافسة برعاية أبوظبي البحرية وبنك المارية المحلي، وأيضاً بمتابعة الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي والرابطة الدولية لقوارب الأوبتمست.

وأكد خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في النادي أن البطولة حققت نجاحاً وتفوقاً فنياً كبيراً في الأيام الماضية، وستستمر حتى النهاية من واقع المشاركة القوية لقرابة 170 متسابقاً من 28 دولة في المنافسة، وقال: «نتابع الحدث العالمي الكبير وتجمع الأبطال من كل دول العالم، وجميل جداً أن يظفر أبطالنا بالاحتكاك مع أقوى المنتخبات لاكتساب الخبرة والمهارة في المشاركات المختلفة».