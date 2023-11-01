شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 مشاركة في سباق دبي لجري السيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق «سباق دبي لجري السيدات» أكبر فعالية رياضية للنساء، الأحد المقبل في «دبي فيستيفال سيتي» بنسخته العاشرة، ويتخلل اليوم أنشطة مرحة تناسب جميع أفراد العائلة بما في ذلك الرسم على الوجه، وتشكيل البالونات، والسائرون على السيقان الخشبية، ولاعبو الخفة، وعازفو الدهول، وراقصو الهيب هوب، وقارعو الطبول الأفارقة.

ونظمت الفعالية مجموعة «بلان بي» بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى، ومجلس دبي الرياضي، وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، ستقام الفعالية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي. وستفتتح الفعالية مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وستشارك أيضاً في سباق 3 كلم.

ومن المتوقع أن ينضم ما يفوق 3000 مشاركة من جميع الأعمار، لتشارك في سباقي 5 كلم و10 كلم نخبة من العداءات الدوليات وهن كل من ندى الكردي وجنيفير تومازو من لبنان، وهبة عمر من فلسطين، ومادالينا إلينا سيربو من رومانيا، وتشارك فتيات من الأحياء الفقيرة في دكا للمرة الأولى، وكذلك سائقات الحافلات والمربيات جزءاً من حملة «ران بيوند بلو» الخاصة بسباق دبي لجري السيدات ومجموعة خاصة من النساء اللواتي سيجرين بزي الساري.