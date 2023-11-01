شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مشارك في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز الفني» الأولى من نوعها في دبي التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب في رياضة الجمباز الفني، وينظم البطولة أكاديمية «ستامينا 11» يوم 24 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي، وفرح شاور المدير التنفيذي لأكاديمية «ستامينا 11»، بحضور ممثلين عن الأندية والأكاديميات الرياضية ومراكز التدريب المتخصصة في رياضة الجمباز من المشاركين في البطولة.

وقال أحمد المهري: «سعداء بتنظيم بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز الفني التي تقام لأول مرة، والتي تأتي في إطار خطة حكومة دبي لعام 2033، وضمن سياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وستكون البطولة خطوة إيجابية لدعم المواهب الصاعدة في هذه الرياضة الأولمبية العريقة في سبيل صناعة أبطال أولمبيين، ونأمل أن تشهد البطولة زيادة في أعداد المشاركين فيها خلال النسخ المقبلة على غرار المبادرات والبطولات التي أطلقناها للأكاديميات، حيث وصل عدد المشاركين في كل بطولة إلى أكثر من 5000 مشارك، ونتمنى أن تكون البطولة نقطة انطلاقة لإنشاء اتحاد للعبة في الدولة خاصة وأن دبي وحدها تحتضن أكثر من 50 أكاديمية جمباز، لتكون رياضة الجمباز ثالث أكبر لعبة رياضية في عدد الأكاديميات».

وأضاف المهري: «التعاون مع أكاديمية «ستامينا 11» يعد نموذجاً رائداً في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تطوير القطاع الرياضي ومن أجل إسعاد كافة أفراد المجتمع، ويحرص مجلس دبي الرياضي دائماً على تنمية الشراكة مع القطاع الخاص، كما أن تنظيم البطولة يساهم في دعم التنوع في الرياضات وإثراء قائمة الفعاليات الرياضية الزاخرة التي تستضيفها دبي على مدار العالم إلى جانب استثمار طاقات وجهود الأندية والأكاديميات المتخصصة في رياضة الجمباز وتوفير المنصة اللازمة لهم للتنافس في أجواء محفزة وإبراز العمل الذي يقومون به للمساهمة في نشر ممارسة لعبة الجمباز الفني بشكل خاص والرياضة والنشاط البدني بشكل عام وجعل المجتمع أكثر حيوية ونشاطاً».

وقالت فرح شاور: «أشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده المتواصلة في تطوير القطاع الرياضي ودعمه لرياضة الجمباز، كما أشكر رعاة البطولة على دعمهم للحدث، ونحن متحمسون لإطلاق هذه البطولة التي تهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية وتنطلق يوم 24 نوفمبر وتستمر على مدار 3 أيام، ويشارك فيها 600 لاعب ولاعبة من 10 أكاديميات مختلفة، ويتم تصنيفهم وفق 6 مستويات فنية، ويتنافسون ضمن 8 فئات عمرية من 6 سنوات حتى 14 سنة».

وأضافت فرح: «البطولة تهدف إلى توفير منصة مشتركة لجميع أكاديميات الجمباز للمشاركة والتنافس، وإتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات في الأكاديميات إلى إبراز مواهبهم وزيادة فرص الاحتكاك مع مختلف المستويات، وتشكل هذه البطولة، بوصفها البطولة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، محطة مهمة في نشر وتعزيز وانتشار رياضة الجمباز الفني، وتكوين جيل جديد من اللاعبين واللاعبات الموهبين من خلال تشجيع أكبر عدد منهم لممارسة هذه الرياضة الأولمبية، مما يساعد في تكوين منتخب وطني يمثل الدولة في مختلف المحافل الدولية، كما تهدف البطولة إلى رفع معايير الجمباز الفني على مستوى الدولة في ظل وجود بنية تحتية رياضية قوية مصممة على أعلى المستويات العالمية في دبي».