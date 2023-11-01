شكرا لقرائتكم خبر عن «تمهيدي التلواح» تقص شريط بطولات اتحاد الصقور للموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقص بطولة سباقات التلواح التمهيدية فئة «فرخ» لمسافة 300 متر، شريط بطولات اتحاد الإمارات للصقور للموسم الرياضي 2023-2024، خلال الفترة 8 إلى 11 من نوفمبر الجاري، بعد الإعلان عن روزنامة الأحداث التي اعتمدها الاتحاد مؤخراً سعياً لتحقيق عنصر الاستدامة تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، وتطبيقاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اتحاد الإمارات للصقور بمواصلة المبادرات التي تدعم جهود الدولة في تطبيق مفهوم عام الاستدامة وشعاره «اليوم للغد».

وتؤسس الأهداف الاستراتيجية الطموحة لاتحاد الإمارات للصقور إلى مراحل ذات أبعاد عديدة، منها ما يرتبط بترسيخ مفهوم التراث والاعتزاز بالهوية الوطنية من خلال رياضة الصقور والتعريف بإرثها العريق الممتد عبر الأجيال، إذ يحرص مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور على المشاركة في توجه الدولة الهادف إلى تعزيز الأنشطة والممارسات المستدامة التي تسلط الضوء على التراث الغني لدولة الإمارات، بما يحقق نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية التي تعد من ضمن أهم محاور الأجندة الوطنية للعام الجاري.

كما تنطلق بطولة سباقات التلواح التمهيدية فئة «فرخ» لمسافة 400 متر والتي ينظمها الاتحاد خلال الفترة من 22 إلى 25 من شهر نوفمبر كذلك، حيث تقام السباقات للعام الثالث على التوالي بمعايير رياضية عالية المستوى تراعي كافة الجوانب، سواء في ميادين التنافس أو من النواحي التنظيمية واللوجستية التي تصاحب الحدث، وتبرز نجاحه من خلال الممارسات المتبعة التي تضع مصلحة رياضة الصقور والارتقاء بمستوى الصقارين كأولوية عمل واستراتيجية مستدامة في مختلف المناسبات والأحداث المرتبطة برياضة الصقور.