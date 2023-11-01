شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي سيح السلم يفتتح موسم دبي للقدرة الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

ينطلق في السادسة من صباح الخميس في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، سباق تحدي سيح السلم للقدرة الافتتاحي لبرنامج سباقات «درة الميادين» للقدرة للموسم الجديد 2023-2024، والذي يتضمن 23 سباقاً.

وتبلغ مسافة السباق 119 كلم مقسمة على 4 مراحل، الأولى مسافتها 40 كلم باللون الأصفر، والثانية 32 كلم باللون الأحمر، والثالثة 27 كلم بالأزرق، والرابعة والأخيرة 20 كلم بالأبيض.

وانتهت اللجنة المنظمة، أمس، من فحص جميع الخيول المشاركة في السباق، علماً بأن الحد الأعلى لنبض الخيل 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلجم بدون معدات، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة.

وخصص نادي دبي للفروسية جوائز مالية للمشاركين في سباق تحدي سيح السلم بواقع 200 ألف درهم للمركز الأول، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والمركز الثالث 160 ألف درهم، والمركز الرابع 50 ألف درهم، والمركز الخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس إلى المركز العاشر 30 ألف درهم.

ويرأس فريق العمل بالتنظيم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، ويضم الفريق المنسق البيطري من مستشفى دبي للخيول، وعلي المرزوقي مصمم المسارات، والدعم الفني من نادي دبي للفروسية، علاوة على مجموعة تسجيل الوقت من مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، وعبد المجيد البلوشي من إنقاذ الخيل بنادي دبي للفروسية.