شكرا لقرائتكم خبر عن عجلة دوري السلة تعود للدوران بـ3 مواجهات قوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تعود عجلة دوري كرة السلة للدوران من جديد، الخميس، بإقامة 3 مباريات قوية تجمع شباب الأهلي والبطائح والظفرة مع الوحدة والنصر مع الشارقة، بعد فترة توقف قصيرة بسبب تجمع المنتخب الذي يستعد للمشاركة في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس آسيا لكرة السلة 2025، وكأس العالم.

وتشهد الجولة الخامسة 3 مباريات ضمن الدور الأول من المرحلة الأولى للمسابقة، وترفع المباريات الثلاث شعار الفوز لرغبة جميع الفرق في الوصول لمركز متقدم بالترتيب، حيث يقضي نظام البطولة بتأهل الأول والثاني والثالث بنهاية منافسات المرحلة الأولى المقامة من دورين إلى المرحلة الثانية «الدور نصف النهائي».

وفي المباراة الأولى يستقبل شباب الأهلي متصدر المسابقة بالعلامة الكاملة 8 نقاط نظيره البطائح على صالته بالممزر في مباراة تنطلق السابعة والنصف مساء، ويدخل «الفرسان» المباراة طامحاً للفوز للمحافظة على صدارته لجدول الترتيب، وفي المقابل يخوض البطائح المواجهة منتشياً بعد صحوته التي أسفرت عن فوزين في الجولتين الثالثة والرابعة على حساب الوحدة والظفرة.

وفي مباراة ثانية، يلتقي الظفرة مع الوحدة في مباراة الظروف المتشابهة فكلاهما يملك 3 نقاط من 3 خسائر، ما يدفعهما للبحث عن الفوز من أجل تحسين موقفهما في المسابقة خاصة أن الفريقين لم يتذوقا طعم الانتصار حتى الآن.

وفي المباراة الثالثة يحل «الملك» ضيفاً على «العميد» لتكون قمة الجولة، حيث يملك النصر المتطور هذا الموسم 6 نقاط «العلامة الكاملة» من الفوز في 3 مباريات على الوحدة والبطائح والوصل، ما يفتح شهيته لاستمرار سلسلة انتصاراته أمام الشارقة صاحب الـ5 نقاط من فوزين مئويين على الوصل والظفرة قبل أن يخسر بفارق سلة في الجولة الرابعة على يد شباب الأهلي، وهو ما يشعل رغبة لاعبي «الملك» في التعويض الليلة بانتزاع الانتصار على الصالة النصراوية للمضي في سباق المنافسة على بطاقات التأهل المباشر للمربع الذهبي.