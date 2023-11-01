النني على دكة أرسنال أمام وست هام يونايتد في كأس رابطة المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي أرسنال، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة وست هام يونايتد، التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات دور الـ 16 من مواجهات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل أرسنال أمام وست هام يونايتد.. النني على دكة البدلاء

يقود نيكيتاه تشكيل أرسنال لمواجهة وست هام يونايتد ومعه كاي هافيرتز، بينما تواجد النجم الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء، في تشكيل ضم كل من:-

في حراسة المرمى: رامسديل.

في خط الدفاع: وايت – كيوير – جابرييل – زينتشينكو.

في خط الوسط: جورجينيو - كاي هافيرتز – فييرا.

في خط الهجوم: نيلسون – تروسارد – نيكيتاه.

ويتواجد محمد النني على دكة بدلاء أرسنال لمواجهة وست هام يونايتد ومعه كل من هين وسيدريك وتومياسو وويليام ساليبا وديكلان رايس وبوكايو ساكا ومارتن أودريجارد ومارتينيلي.