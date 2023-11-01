ياسر رشاد - القاهرة - يقترب النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد السعودي، من إنجاز تاريخي في مسيرته الكروية، وذلك خلال مشاركاته بمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما لعب لأندية الاتحاد والنصر.

حمدالله يقترب من إنجاز تاريخي في كأس خادم الحرمين:

سجل عبدالرزاق حمدالله هدفين لنادي الاتحاد في الفيحاء ليصل إلى 6 أهداف في شباك منافسة، ليكون على بعد هدف وحيد من إنجاز تاريخي بكأس خادم الحرمين، حيث معادلة رقم أمين دابو، قائد النادي الأهلي السابق الهداف التاريخي لكأس الملك.

وصل عبدالرزاق حمدالله إلى 24 هدفًا في مسيرته بمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، ليكون على بعد هدف وحيد لمعادلة رقم أمين دابو الذي سجل 25 هدفًا.

سجل عبدالرزاق حمدالله 20 هدفًا مع نادي النصر في كأس خادم الحرمين بينما سجل 4 أهداف بقميص نادي الاتحاد خلال 6 مواسم تواجد فيها بالدوري السعودي.

من المقرر أن تجري قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، غدًا الخميس، وتأهل نادي الاتحاد رفقة أندية الهلال والنصر والتعاون والخليج والشباب وأبها، والفيصلي من الدرجة الأولى.