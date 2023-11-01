بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز بدون تقطيع

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365 لمتابعيها خدمة البث المباشر للمواجهة الهامة بين فريقي الأهلي وصن داونز، والتي تجمعهما ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي السوبر الأفريقي ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

وتنطلق صافر مباراة الأهلي ونظيره صن دوانز فى تمام الساعة الثامنة، مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - أكرم توفيق - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

الهجومي: بيرسي تاو - حسين الشحات - كهربا.

دكة بدلاء النادي الأهلي لمباراة صن داونز:

مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - أنتوني موديست - محمد هاني - رضا سليم - أحمد عبدالقادر - طاهر محمد - محمد أفشة - صلاح محسن - أحمد نبيل كوكا.