ياسر رشاد - القاهرة - كشف اللاعب البليجي كيفين دي بروين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تطورات الإصابة التي تعرض لها في ركبته مع بداية الموسم الجاري.

دي بروين يصدم جمهور مانشستر سيتي بشأن إصابته:

تعرض دي بروين لإصابة في مواجهة الجولة الأولى أمام فريق بيرنلي، في شهر أغسطس الماضي، ويظهر اللاعب في تصريحات جديدة لشبكة بلجيكية اليوم الأربعاء، وقال: "كل شيء يسير بشكلِ جيد بشأن الإصابة، وعودتي في الوقت الحالي أمر غير مطروح".

يذكر أن دي بروين خضع لعملية جراحية في مدينة أنتويرب بدولته بلجيكا، وتأكد بعد العملية غيابه لمدة تصل ما بين إلى 3 إلى 4 أشهر، لكن تصريحات اللاعب أثارت الخوف في قلوب جمهور مانشستر سيتي.

وفقًا لـ التشخيص المبدئي لإصابة دي بروين فإن عودة اللاعب ستكون مطروحة ويمكن للجهاز الفني الاعتماد عليه، بداية من شهر ديسمبر المقبل.